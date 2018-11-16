В Волгоградской области в аварии с грузовиком погибли четыре человека

Волгоград, , 13:31 — REGNUM В Волгоградской области проводится проверка по факту ДТП, в котором погибли четыре человека, среди которых два ребенка пяти лет. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба УМВД России по Волгоградской области. Еще три ребенка и взрослая женщина доставлены в больницу.

Авария произошла примерно в 12:00 на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе. Водитель легкового автомобиля ВАЗ-2106 столкнулся с грузовиком КамАЗ. По предварительным данным, столкновение произошло во время обгона легковушкой другого автомобиля.

«В результате ДТП на месте от полученных травм скончались: водитель ВАЗ-2106, женщина-пассажир и двое пятилетних детей. В больницу с различными травмами доставлены еще трое несовершеннолетних детей и женщина — пассажиры легкового автомобиля», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре в результате столкновения двух автомобилей в городе Волжский Волгоградской области пострадали шесть детей.

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