Сеул, 17 ноября, 2018, 22:14 — ИА Регнум. 16 ноября был спущен на воду первый учебно-боевой корабль для военно-морского флота Республики Корея. Судно войдёт в строй ВМФ в 2021 году, в ближайшее время будут проводиться технические испытания.

Navy.mil ВМС Южной Кореи

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, судно изготовлено по проекту ATH-81 «Хансандо» и получило имя великого корейского полководца Ли Сун Сина. Его водоизмещение составляет 4500 тонн, длина достигает 142 метров, а дальность хода — 12 000 километров на скорости 18 узлов (33 км/ч). Максимальная скорость — 24 узла. Несмотря на то, что корабль предназначен для учебных целей, он оснащён 76-мм и 40-мм пушками, а также системой противоракетной обороны. Экипаж составляет 400 человек. Внутри судно оборудовано лекционным залом, медицинским и хирургическим отсеками и обеспечивает комфортные условия для проживания. Это позволяет в случае необходимости выполнять роль корабля поддержки.

«Хансандо» построен силами крупнейшего южнокорейского конгломерата Hyundai Heavy Industries. Главной задачей является подготовка личного состава ВМФ.