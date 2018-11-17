Анкара, 17 ноября, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Словацкий защитник турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Мартин Шкртел не будет продлевать контракт с турецким клубом и хотел бы продолжить свою спортивную карьеру в шотландском футбольном чемпионате, сообщает 17 ноября СNN Turk.

(сс) Мартин Шкртел Мартин Шкртел

Контракт Шкртела с «Фенербахче» истекает в конце текущего сезона и ранее сообщалось о том, что в переходе футболиста в состав шотландского клуба «Рейнджерс» лично заинтересован главный наставник шотландской команды Стивен Джеррард, который выступал с словацким защитником в клубе «Ливерпуль».

Отметим, в текущем сезоне провел за «Фенербахче» 10 матчей, в которых не отметился никакими результативными действиями. Также Мартин Шкртел известен тем, что выступал в составе санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит».