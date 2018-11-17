Москва, 17 ноября, 2018, 08:15 — ИА Регнум. До 14,4 млрд долларов увеличила в сентябре Россия свои вложения в государственные облигации США. Об этом свидетельствует опубликованный 17 ноября американским минфином новый отчёт о странах, которые являются держателями американских государственных ценных бумаг.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Согласно данным американского финансового ведомства, сумма российских вложений в американские гособлигации увеличилась почти на 400 млн долларов: с 14,097 млрд в августе до 14,419 млрд в сентябре.

Также из отчёта следует, что российские вложения перераспределяются в пользу краткосрочных казначейских бумаг. Так, в августе Россия держала в краткосрочных бумагах 10,7 млрд долларов, а в сентябре — 11,5 млрд. Соответственно доля российских вложений в бумаги долгосрочные в этот же период уменьшилась, с 3,4 млрд долларов в августе до 2,9 млрд в сентябре.

Отметим, с августа текущего года Россия перевела свои вложения в гособлигации США из долгосрочных в краткосрочные впервые с 2011 года. Эти шаги были предприняты ввиду введения США в августе нового пакета антироссийских санкций. При этом Россия не входит в тридцатку стран, являющихся наиболее крупными держателями американских государственных ценных бумаг, так как в мае текущего года начала резкое сокращение объема своих вложений. Лидерами в этом списке остаются Китай, Япония и Бразилия.