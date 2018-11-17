Вашингтон, 17 ноября, 2018, 07:36 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США и Украина продолжат совместную работу по противодействию российскому проекту «Северный поток — 2». Заявление опубликовано на сайте государственного департамента США.

(сс) U.S. Department of State Павел Климкин и Майк Помпео

16 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин провёл в Вашингтоне встречу с Майком Помпео. Представители США и Украины обсудили три основных вопроса: «противостояние российской агрессии», вопросы права и энергетическую безопасность.

В рамках последней темы обсуждался и проект магистрального газопровода из России в Европу «Северный поток — 2».

Госсекретарь США заявил, что США и Украина совместными усилиями постараются не допустить реализации этого проекта.

Он отметил, что запуск «Северного потока — 2» подорвет энергетическую безопасность не только Украины, но и стран Европы.

«Мы не хотим, чтобы наши европейские друзья стали жертвами экономических и политических манипуляций со стороны России», — добавил Майк Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября посол США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что Вашингтон обладает широким набором инструментов, которые позволят заморозить проект «Северный поток — 2». Сондленд подчеркнул, что запуск этого газопровода повысит уязвимость Европы, что скажется и на США.

15 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это заявление, ответив, что США стали использовать шантаж и запугивание, чтобы добиться от стран Евросоюза отказа от проекта «Северный поток — 2».