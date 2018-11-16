Суд США потребовал пустить в Белый дом журналиста Акосту
Вашингтон, 16 ноября, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Суд США потребовал временно восстановить доступ журналиста CNN Джима Акосты в Белый дом, 16 ноября передает агентство Reuters.
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Белый дом
Допуск Акосты в Белый дом был аннулирован в ответ на «грубое поведение» во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в ответ на отзыв аккредитации Акосты канал CNN подал судебный иск против правительства США.
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