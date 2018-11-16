Российский посол в Хельсинки вызван в МИД Финляндии
Хельсинки, 16 ноября, 2018, 22:00 — ИА Регнум. В МИД Финляндии вызван посол Российской Федерации Павел Кузнецов, сообщает 16 ноября финское информагентство STT со ссылкой на министра иностранных дел страны Тимо Сойни.
По информации агентства, вызов российского посла связан с так называемым GPS-скандалом.
«Министр иностранных дел Сойни сообщил о приглашении в понедельник утром в МИД посла России Павла Кузнецова из-за GPS скандала», — указано в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее целый ряд европейских СМИ сообщил о массовых сбоях сигнала навигационной системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture, проходивших с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии.
Норвежские военные по неизвестным соображениям решили, что причиной этих сбоев является воздействие России.
Стоит отметить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от комментирования этих сообщений.