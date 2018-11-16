Хельсинки, 16 ноября, 2018, 22:00 — ИА Регнум. В МИД Финляндии вызван посол Российской Федерации Павел Кузнецов, сообщает 16 ноября финское информагентство STT со ссылкой на министра иностранных дел страны Тимо Сойни.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Страх

По информации агентства, вызов российского посла связан с так называемым GPS-скандалом.

«Министр иностранных дел Сойни сообщил о приглашении в понедельник утром в МИД посла России Павла Кузнецова из-за GPS скандала», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целый ряд европейских СМИ сообщил о массовых сбоях сигнала навигационной системы GPS во время учений НАТО Trident Juncture, проходивших с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии.

Норвежские военные по неизвестным соображениям решили, что причиной этих сбоев является воздействие России.

Стоит отметить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от комментирования этих сообщений.