Санкт-Петербург, 16 ноября, 2018, 20:00 — ИА Регнум. В честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Дворцовой площади Санкт-Петербурга 27 января 2019 года пройдет военный парад. Об этом заявили 16 ноября в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Валентин Илюшин ИА REGNUM Военный парад на Дворцовой площади

Торжественным маршем по главной площади Северной столицы пройдут военнослужащие ЗВО, курсанты военных вузов, дислоцированных на территории Санкт-Петербургского гарнизона, а также сотрудники других силовых ведомств.

За пешим строем на площадь выйдет военная техника. Механизированную колонну возглавит легендарный советский танк Т-34. За ним проследуют современные боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортёры БТР-82А, танки Т-72-Б3, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», самоходные и буксируемые артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

»Всего в праздничных мероприятиях будет задействовано свыше 2,5 тыс. военнослужащих, около 80 образцов военной и специальной техники», — уточнили в пресс-службе ЗВО.

Уже в декабре 2018 года будущие участники парада начнут репетиции, которые пройдут на территории одного из военных аэродромов в Ленинградской области.

Напомним, предыдущий парад на Дворцовой площади проходил 9 мая 2018 года в честь Дня Победы. В январе 2014 года военный парад в честь 70-й годовщины снятия блокады проходил на проспекте Непокоренных, у Пискаревского мемориального кладбища.