Газни, Афганистан, 16 ноября, 2018, 20:38 — ИА Регнум. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов опубликовало доклад, в котором говорится о стремительном ухудшении ситуации в провинции Газни (столица провинции — г. Газни).

Афганские школьники

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, ситуация в уездах Малистан и Джагори приобретает характер хаоса, и тысячи семей вынуждены покинуть свои дома и бежать из региона, где продолжаются тяжелые бои между правительственными силами и боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В докладе указывается, что беженцы из этого региона направляются в провинции Вардак (столица провинции — г. Майданшахр) и Бамиан (столица провинции — г. Бамиан), а также в столицу Афганистана.

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов, на данный момент нельзя точно сказать о количестве жертв среди мирного населения, но местные источники утверждают, что 15 ноября в уезде Малистан было убито по меньшей мере 15 гражданских.

В докладе также отмечается систематическое нарушение норм международного гуманитарного права. Так, дома местных жителей часто поджигаются, а их транспортные средства конфискуются.