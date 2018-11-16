Ереван, 16 ноября, 2018, 18:28 — ИА Регнум. Парламент Армении сегодня, 16 ноября, не принял поправки в законы «О свободе собраний» и «Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих особой государственной охране», касающиеся «безопасности Католикоса всех армян».

facebook.com/Vehapar Католикос всех армян Гарегин Второй

Законопроекты, авторами которых являются депутаты фракции бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА), не смогли набрать необходимое количество голосов «за», сообщает azatutyun.am.

Авторы законопроектов, в частности, предлагали внести изменения, согласно которым собрания и митинги должны проводиться на определенном расстоянии от территории Армянской апостольской церкви, а правительство обязано предоставлять особую государственную охрану Католикосу всех армян.

Правительство дало отрицательное заключение по обоим законопроектам, аргументируя это тем, что при необходимости Католикос может лично обратиться за защитой к премьер-министру, который поручит соответствующим органам предпринять необходимые меры.

Изменения вызвали бурные дебаты в парламенте. Провластные депутаты призывали не низводить обсуждение вопроса «безопасности» Католикоса к вопросам религии и признания или непризнания особой роли Армянской апостольской церкви в жизни Армении.

Депутат фракции «Елк» Ален Симонян высказал недоумение в связи с законопроектами, согласно которым, по его словам, «Католикоса всех армян надо защищать от всех армян».

Другой провластный депутат Сасун Микаелян сказал: «Если сегодня Католикос не может находиться среди народа, то это его проблема». Он также напомнил республиканцам, что негативное отношение к Католикосу в обществе сформировалось именно в годы правления РПА.

Коллегам из «Елк» возразила депутат от РПА Маргарит Есаян, отметив, что если руководствоваться этой логикой, то государственная защита не нужна также премьер-министру и другим высшим должностным лицам.

«Приближаются выборы, и общество должно знать, почему и с какой целью правительство и проправительственная фракция выступают против этих законопроектов», — заявила Есаян.

Депутат фракции «Елк» Сасун Микаелян с иронией предложил, чтобы парламент следующего созыва удостоил проголосовавших «за» 28 депутатов «особого отношения, причислив их к лику святых»

Назвав голосование по законопроектам «самым позорным за всю историю независимой Армении», вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов демонстративно покинул зал заседаний. Его примеру последовали еще несколько депутатов-республиканцев.

Обсуждение вопроса предоставления государственной защиты Католикосу всех армян началось после протестов, имевших место в июне этого года. Члены инициативы «Новая Армения, новый патриарх» организовали акции протеста, требуя отставки Католикоса всех армян Гарегина Второго.

Какова позиция Армянской Апостольской церкви в связи с непринятыми законопроектами, неизвестно.