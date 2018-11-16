Аддис-Абеба, 16 ноября, 2018, 22:42 — ИА Регнум. Как сообщает эфиопская инвестиционная комиссия (ЭИК), нынешние институциональные и экономические реформы премьер-министра Абия Ахмеда привели к рекордному увеличению притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) за последние шесть месяцев. Точных данных комиссия не приводит, однако отмечает, что помимо инвестиций крупных международных компаний, в экономику Эфиопии уверенно вкладывают финансы правительства и банки крупнейших европейских стран — Франции и Германии. Об этом сообщило 15 ноября эфиопское информационное агентство Addis Zemen.

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Директор по связям с общественностью ЭИК Мыконнын Хайлю сообщил, что крупномасштабные реформы, проводимые правительством Абия Ахмеда с момента его прихода к власти в феврале 2018 года, привели к экономическим и политическим улучшениям и создали благоприятные условия для инвесторов. Многонациональные корпорации, такие как Volkswagen, Mobile Telephone Network (MTN), Vodacom и другие, начали активно инвестировать в Эфиопию в течение последних шести месяцев после принятия в стране решения о полной или частичной приватизации государственных компаний в различных секторах экономики: авиакомпании, телекоммуникации, производство электроэнергии и логистика.

Кроме этого, по словам г-на Хайлю, помимо увеличения количества ПИИ, после обращения премьер-министра к эфиопской диаспоре в Северной Америке, Европе и странах Персидского залива, представители диаспор стали также активно инвестировать в экономику своей родины. Многие из них также получили инвестиционную лицензию и начали свою инвестиционную деятельность. Эфиопия имеет огромный инвестиционный потенциал, и правительство страны призвало инвесторов продолжать участвовать в проектах и использовать благоприятные инвестиционные возможности Эфиопии.