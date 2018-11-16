Москва, 16 ноября, 2018, 17:56 — ИА Регнум. Водителей автомобилей, регулярно проходящих техобслуживание в официальных дилерских центрах, следует освободить от дополнительного прохождения техосмотра (ТО). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР).

(сс) ANT Berezhnyi На техообслуживании

«Если посмотреть, как у нас реально проводятся техосмотры, то есть водители, которые действительно обслуживают свои машины в специализированных сервисах и дилерских центрах, в том числе для того, чтобы работал гарантийный срок на транспортное средство. Этих водителей вообще необходимо освободить от прохождения техосмотра», — считает Нилов.

По его словам, регулярное прохождение обслуживания в официальном дилерском центре снимает вопросы о качестве автомобиля и его возможности безопасно ездить по дорогам. Поэтому проходить еще один техосмотр и оформлять соответствующие документы необязательно.