Нижний Новгород, 16 ноября, 2018, 17:02 — ИА Регнум. В Москве состоялась рабочая встреча заместителя председателя правительства России Виталия Мутко и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Стороны обсудили вопросы подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Алексей Боголюбов. Нижний Новгород. Нижний базар

«Есть общее понимание, что 800-летие Нижнего Новгорода — событие федерального масштаба. Требуется приложить максимум усилий к тому, чтобы эта дата запомнилась не только яркими культурными событиями, но и оставила после себя материальное наследие», — сказал Никитин.

По его словам, к юбилею ведется подготовка нескольких проектов с различным объемом финансирования. В ходе встречи рассматривались перспективы реализации этих проектов и участия в национальных программах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, концепция празднования юбилея областного центра была утверждена еще в 2016 году. Каждый год в рамках подготовки к 800-летию стал тематическим. Так, 2017 год стал годом «Нижегородской архитектуры и старины», 2018 — «Годом спорта и здоровья», 2019 год станет «Годом искусства и народного творчества», 2020 — «Годом промышленности, науки и образования», 2021 — непосредственно «Годом 800-летия города Нижнего Новгорода».

Планировалось, что празднование пройдет под девизом «Мой новый Нижний Новгород».

В рамках подготовки планируется провести «редевелопмент» центральной части города, что включает составление перечня объектов ценной градостроительной среды. Также планируется строительство образовательных комплексов и преображение Кремля, отмечал ранее Никитин.

Отмечалось, акцент будет сделан на раскрытии творческого потенциала жителей города, а также на приглашении федеральных театров и музеев, которые станут соорганизаторами выставок и фестивалей.

«Задача и региональных органов власти, и муниципальных властей — использовать все возможности для формирования нового восприятия города у российской и мировой общественности», — уточнил губернатор.