Иерусалим, 16 ноября, 2018, 16:51 — ИА Регнум. В правительстве Израиля есть люди, которые считают, что недавнее противостояние с ХАМАС, приведшее к сильным взаимным обстрелам, было спровоцировано самим Израилем. По данному вопросу 15 ноября по армейскому радио выступил министр регионального сотрудничества Цахи Анегби.

Steve Jurvetson Ракетный пуск

По мнению министра, у ХАМАС были основания для обострения ситуации, т.к. Израиль провел военную операцию в секторе Газа. Данная операция специальных сил при поддержке ВВС Израиля привела к смерти семи боевиков группировки. При том, что на тот момент действовало соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС.

Министр считает, что в данном противостоянии палестинские группировки не хотели сильного обострения и подвергли ракетному обстрелу только приграничные районы Израиля в ответ на специальную операцию в Газе. Он также поддержал прекращение огня и заключение перемирия, так как длительная конфронтация привела бы к большим потерям для обеих сторон.

Цахи Анегби полагает, что в случае продолжения конфликта ХАМАС мог нанести удары по аэропорту Бен Гурион и по Тель-Авиву, экономической столице страны. Это привело бы к большим потерям в экономике и сфере туризма. В конце концов, стороны всё равно бы пришли к соглашению о прекращении огня.

Однако не все в Израиле разделяют мнение министра, в южных регионах страны, подвергшихся ракетному обстрелу, прошли демонстрации и блокирование дорог.

По имеющейся информации, ХАМАС и другие палестинские группировки выпустили по территории Израиля 470 ракет. Израиль поразил на территории сектора Газа 160 целей.