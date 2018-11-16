Москва, 16 ноября, 2018, 15:11 — ИА Регнум. Ростуризм представил федеральный проект «Гастрономическая карта России». В частности, был представлен гастрономический потенциал российской Арктики, что вызвало большую заинтересованность представителей туриндустрии ряда стран, сообщили в Ростуризме.

В. Кузнецова / www.rus-arc.ru Туристы на о. Земля Георга

Среди предложений России для «арктических» туристов не только круизы на теплоходах, рыбалка, охота в диких уголках природы, сплавы по рекам, этно‑ и экотуры, но также знакомство с уникальной северной гастрономией.

Так, по словам координатора федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой, в Арктике туристы смогут попробовать различные деликатесы Баренцева моря — это краб, гребешок, икра морских ежей, кумжа, сиг из Ловозера, а также туристам должна понравиться оленина разнообразного приготовления: колбасы и снэки и дикие ягоды.

Презентация проекта «Гастрономическая карта России» состоялась в Риге с участием представителей России, Норвегии, Швеции и Финляндии. В Ростуризме отметили, что гастрономический туризм в Арктике вызвал заинтересованность и высокую степень поддержки представителей стран членов Совета Баренцева/Евроарктического региона.

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Как сообщало ИА REGNUM, арктическое направление в российской туристической отрасли находится на стадии развития, и государство внимательно следит за этим процессом. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает, что потенциал развития туризма в Арктике очевиден и еще далеко не реализован.

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