Прага, 16 ноября, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил 16 ноября, что он «никогда не уйдет в отставку», несмотря на обвинения его в препятствовании расследованию о мошенничестве, сообщает британское агентство Reuters.

David Sedlecký Андрей Бабиш

С таким заявлением он выступил после того, как против него в Праге прошли многочисленные акции протеста.

«Я никогда не уйду в отставку, никогда!» — подчеркнул он на своей странице в Facebook.

«Пусть все это помнят: никогда», — добавил он.

Напомним, ранее лидеры оппозиционных партий республики потребовали отставки правительства из-за того, что Бабиш якобы пытался спрятать своего сына «в Крыму от допросов по делу против его отца».