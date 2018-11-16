Симферополь, 16 ноября, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Третий комитет генеральной ассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам вновь, как и в два предшествующих года, утвердил предложенный Украиной проект резолюции по «нарушениям прав человека» в Крыму. «За» проголосовали представители 67 стран (ранее — 70), против — 26 (как и ранее), воздержались — 82 (ранее — 76 и 77).

Robfoto Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу

Мнение местных властей Крыма, согласно которому украинский проект резолюции не соответствует действительности, во внимание принимать не стали. Как не стали принимать во внимание и тот факт, что у украинской власти нет и не может быть полноты информации о происходящем на чужой для них территории.

При этом к постоянному, открытому и грубому нарушению прав человека на самой Украине ООН относятся, как правило, безо всякого интереса. Не вызывают вопросов ни вмешательство государства в жизнь Церкви и разжигание розни, ни избиения цыган, ни закрытие телеканалов, ни запрет на использование родного языка, ни прочие хорошо всем известные факты.

Коллективные решения выглядят, с одной стороны, политически мотивированными, с другой — формальными. Вместо того чтобы разбираться, представители большинства западных (и некоторых других) стран, а также и сами комиссары ООН, поддерживают те решения, которые кажутся им политически «правильными».

Причем это касается не только России. К примеру, с недавних пор в оппоненты западного истеблишмента угодила и Италия. И вот уже комиссар ООН по правам человека Мишель Башле называет «расизмом» со стороны правительства усилия по ограничению нелегальной миграции, а также намерение государства ввести цыган в легальное поле.

На самом деле расизмом является как раз нынешнее отношение истеблишмента и к цыганам, и к нелегальным мигрантам — как к людям второго сорта, вследствие чего первым можно брезгливо позволить жить в своих лагерях, а вторых можно перевозить, как скот, в Европу и оставлять там работать на черном рынке и жить в недостойных человека условиях, и все это — ради того, чтобы ослабить национальные правительства и сбить цены на рынке труда.

То же самое касается Украины и Крыма: в первом случае нарушения прав человека очевидны, регулярны и несомненны, во втором — базируются на рассказах людей из соседнего государства, но проблемой «становятся» именно вымышленные, а не реальные нарушения.

Не только в России по привычке ждут от международных структур, подобных ООН, реальной и честной борьбы за права человека. И не только в России удивляются тому, что видят: что коллективные голосования политически мотивированы, а комиссары ООН и не знают, и не хотят знать о том, что происходит на самом деле.

Каким может быть ответ? Один из вариантов предложил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини. После того как в ООН назвали расизмом желание ввести цыган в легальное поле, а нелегальных мигрантов — перестать обрекать на недостойную жизнь, он назвал ООН «предубежденной, дезинформированной и бессмысленно дорогой» организацией и пообещал, что если ООН не откажется от «чтения нотаций», то в правительстве подумают, стоят ли такие лекции ста миллионов евро в год.