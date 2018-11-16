Москва, 16 ноября, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы предложили главе Мосгордумы внести в КоАП города изменения, позволяющие автовладельцам, согласным с наложенным штрафом за неоплаченную парковку, оплачивать сумму в размере половины штрафа при условии соблюдения установленных сроков оплаты. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября, об этом говорится в письме депутатов от ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова на имя главы Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

Парламентарии обратили внимание на то, что сейчас федеральный КоАП дает автовладельцу возможность оплатить штраф за нарушение отдельных пунктов Правил дорожного движения со скидкой 50% в случае оплаты в течение 20 дней с момента вынесения соответствующего постановления.

Но действие нормы не распространяется на правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 8.14 КоАП г. Москвы («Неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке»).

«Предлагаем внести в КоАП г. Москвы изменения, позволяющие автовладельцам, согласным с наложенным штрафом за неоплаченную парковку, оплачивать сумму в размере половины штрафа при условии соблюдения установленных сроков оплаты», — говорится в письме.