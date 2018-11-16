Бишкек, 16 ноября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Правительство Киргизии теряет порядка 80 млн сомов (76,59 млн) из-за того, что не вовремя закупает битум, заявил министр транспорта и дорог Киргизии Жамшитбек Калилов, сообщает 16 ноября «24.kg».

Wald1siedel Дорожный битум

По его словам, на деньги, которые теряет правительство, можно было бы много сделать полезного, например, увеличить вдвое зарплату сотрудникам центрального аппарата минтранса Киргизии или сделать еще 15 км дороги. В парламенте предложили министерству покупать битум зимой, а не летом, но Калилов отметил, что это «проблемный вопрос». Тем не менее с 2019 года минтранс планирует перейти на плановые расходы бюджета.

Напомним, ранее заместитель министра транспорта и дорог республики АзимканЖусубалиев заявил, что Азиатский банк развития предоставит республике кредит в размере $68,5 млн и грант на сумму $9,5 млн для ремонта дорог.