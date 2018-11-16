Томск, 16 ноября, 2018, 09:13 — ИА Регнум. Посетившая Томск делегация из Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) проявила интерес к наработкам Томского государственного политехнического университета в нефтегазовой отрасли. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Представители китайской компании побывали в лабораториях радиационных и плазменных технологий, возобновляемых источников энергии, изучения механизмов сигнальной индукции, транспорта и хранения нефти и газа, гидрогеохимии. Также специалисты CNPC познакомились с работой «Центра коллективного пользования «Физико-химические методы анализа» и с современными технологиями водоподготовки в лаборатории «Чистая вода».

«Особый интерес у китайских специалистов вызвали лаборатория промышленной робототехники, технологии 3D-печати и сварки, представленные в лаборатории «Современные производственные технологии», а также Центр ресурсоэффективного недропользования ТПУ», — отметили в пресс-службе.

В ходе визита делегаты встретились с китайскими студентами-политехниками. Они рассказали о своей учебе в Томском политехе и жизни в общежитии.

Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) — крупнейшая китайская нефтегазовая компания. Ее основной задачей являются разведка и разработка месторождений в КНР. CNPC — крупнейший в Китае покупатель продукции «Роснефти».

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