Махачкала, 16 ноября, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Паромное сообщение между столицей Дагестана и Туркменией откроют во второй половине 2019 года. Потенциальный объём грузопотока оценивается более чем в 30 млн тонн в год. Об этом 15 ноября заявил торговый представитель РФ в Туркмении Александр Елизаров в ходе рабочего визита в Дагестан, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

Бартоломеус Йоханес ван Хоув. На пароме

По словам Елизарова, открытие северокавказского транспортного коридора вплоть до портов Черного моря является для России стратегической задачей. На сегодняшний день имеется два парома, которые должны показать грузопоток. Посте чего торговым представительством совместно с российскими институтами поддержки несырьевого экспорта планируется построить ещё как минимум шесть паромов.

На встрече была также подчёркнута важность строительства обходной автодороги для нужд Махачкалинского морского торгового порта, которая позволит освободить центр столицы Дагестана от большегрузного транспорта и вывести автомобильные грузопотоки паромного маршрута на федеральную трассу до Астрахани и далее — в Центральную Россию.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос установки морского паромного сообщения на Каспии между Махачкалой и Туркменбаши поднимался в мае 2018 года в ходе переговоров по сотрудничеству в регионе Каспийского бассейна между транспортными предприятиями двух стран. Рассматривалась возможность взаимовыгодного сотрудничества сторон в регионе Каспийского моря, в том числе взаимодействия в рамках проектов перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».

В июле 2018 года представители Махачкалинского морского торгового порта заявили, что туркменская сторона также заинтересована в восстановлении железнодорожного паромного сообщения с портом столицы Дагестана.

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Напомним, Махачкалинский морской торговый порт является самым глубоководным и единственным незамерзающим портом России. Официальное открытие порта состоялось в ноябре 1870 года в городе Порт-Петровск (ныне Махачкала). Довольно быстро он стал центром экономики города, позволил создать большое количество рабочих мест и способствовал притоку переселенцев из внутренних губерний России и Закавказья, что привело к росту городского населения.