Вашингтон, 15 ноября, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Телеканал CNN сообщил о докладе экспертов по поводу новой Стратегии национальной обороны США. В данном докладе эксперты выступают с предупреждением, что Соединенные Штаты могут проиграть войну с Китаем или Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Светоч. Статуя Свободы. США

Экспертная группа, подготовившая данный доклад, была уполномочена Конгрессом США. В составе комиссии было двенадцать экспертов. Возглавляли ее бывший заместитель министра обороны по вопросам политики Эрик Эдельман и бывший начальник штаба ВМС США адмирал в отставке Гэри Равхед.

По мнению комиссии, Стратегия национальной обороны США недостаточно обеспечена ресурсами. Имеющихся в распоряжении ресурсов явно недостаточно, чтобы одержать победу над мощным геополитическим противником, при этом сдерживая других оппонентов.

Комиссия приходит к выводу, что с учетом возрастающей мощи России и Китая в результате потенциального конфликта будут неприемлемо высокие потери среди американских военных, США могут даже проиграть войну Китаю или России.

ИА REGNUM обратилось к эксперту Института информационных войн Владимиру Васильеву с просьбой дать краткий комментарий по докладу американских экспертов.

Владимир Васильев сразу подчеркнул: «Я бы отметил по докладу два тезиса. Первый: в докладе говорится о недостаточности ресурсов, финансовых средств, выделенных на оборону США. Полагаю, таким образом военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов устами экспертов выражает свое недовольство предстоящим сокращением оборонного бюджета. На 2019 финансовый год размер его составляет около 716 миллиардов долларов. Администрация президента Дональда Трампа уже анонсировала, что рассматривает вопрос сокращения оборонного бюджета на следующий финансовый год до уровня 700 миллиардов долларов».

По мнению Владимира Васильева, американские оборонные корпорации и связанное с ними лобби этим, конечно же, не довольны, т.к. считают нормальной практикой как раз увеличение средств на оборону год от года.

Далее эксперт остановился на втором тезисе своего комментария: «В докладе эксперты вынужденно признают, не прямо, конечно, что возможности США поддерживать существование однополярного мира уменьшаются, и что расклад сил на планете меняется, и меняется не в пользу США и их союзников. Одно дело — подхватить нити управления после распада Советского Союза. И другое дело — поддерживать свою мировую гегемонию на фоне усиления мощи своих геополитических соперников: России и Китая. Таким образом, американская элита постепенно привыкает к мысли, что мир изменился, и придется при принятии решений учитывать мнение других центров силы. Или будет больно».