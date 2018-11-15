Москва, 15 ноября, 2018, 19:01 — ИА Регнум. В попытках склонить страны Евросоюза отказаться от проекта «Северный поток — 2», США перешли к откровенному шантажу и запугиванию. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге, комментируя заявление постпреда США при Евросоюзе Гордона Сондлена.

Gazprom.ru Строительство газопровода

«Господин Сондленд заявил, что если ЕС не поймёт эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, чтобы остановить этот проект. Его коллега в Гааге (посол США в Нидерландах Пит Хукстра) обещал, что ни для кого, кого могут потенциально коснуться санкции, исключений сделано не будет», — заявила Захарова.

По её мнению, такие действия следует рассматривать как прямое вмешательства в дела других государств, которое, помимо прочего, «базируется оно не на желании просто повлиять, а на стремлении запугать».

13 ноября постпред США при Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что Вашингтон имеет большой набор инструментов для остановки планов по реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». Ранее министр энергетики США Рик Перри также сообщил о том, что глава Белого дома Дональд Трамп может ввести санкции в случае реализации проекта газопровода.