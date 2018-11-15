Санкт-Петербург, 15 ноября, 2018, 17:01 — ИА Регнум. Экспертиза кинопроектов, получающих государственное финансирование через Фонд кино, будет ужесточаться. Об этом заявил 15 ноября министр культуры Владимир Мединский на Международном культурном форуме в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Открытая лекция Владимира Мединского на Международном культурном форуме в Петербурге

Возможность введения цензуры на телевидении, в кино и в интернете Мединский обсудил со слушателями своей лекции в рамках форума. Так, из зала прозвучало пожелание о том, чтобы Минкультуры повлияло на содержание программ отечественного ТВ, из-за которых у зрителей едва ли не развиваются психические и психологические проблемы.

Однако Мединский подчеркнул, что не может влиять на содержание телеэфира. «Цензура запрещена. У нас была цензура с вами долгое время. Государство это не спасло. Никак», — сказал он.

К тому же, добавил чиновник, телевидение министерству культуры вообще не подчиняется, так что никаких указаний он не может дать ни государственным, ни частным каналам. Ввести цензуру в интернете невозможно физически, как бы ни хотелось, добавил министр культуры.

«Если вы ограничите показ чего-либо на ТВ, вы детей не защитите. Не знаю, как у вас, а мои дети телевизор используют только как экран для интернета. А в интернете цензура технически невозможна при всем желании», — объявил он.

Владимир Мединский подчеркнул, что единственный способ, каким его ведомство пытается влиять на контент, это непредоставление каким-то нежелательным проектам государственного финансирования.

«Если вы найдете проект, профинансированный министерством культуры, который ведет к нравственной деградации, на ваш взгляд, я со всей серьезностью займусь этим вопросом. Мы делаем всё возможное, чтобы подобного рода продукты господдержки не получали», — заявил Мединский.

Дарья Драй ИА REGNUM Министр Культуры РФ Владимир Мединский

Заметим, некоторые кинопроекты, которые получают госфинансирование через Фонд кино, имели очень спорные оценки критиков. Так, вышедший недавно фильм «Крымский мост. Сделано с любовью» по сценарию Маргариты Симоньян получил множество разгромных отзывов, а в 2017 году сам Мединский назвал «творческой неудачей» фильм студии Тимура Бекмамбетова «Взломать блогеров», который получил 35 млн рублей из бюджета, но даже техническое его качество вызывало вопросы о целевом назначении этих средств.

«В Фонде кино хорошая экспертиза. Многие проекты, которые Фонд кино поддерживал, были успешными. Но не все. Поэтому экспертизу будем усиливать», — заявил Мединский корреспонденту ИА REGNUM.

Однако содержательную и идеологическую цензуру в Фонде чиновник постарается «не включать».

«Все-таки кино — это искусство, задавать идеологические рамки искусству было бы неправильно. У меня на памяти был один проект, о котором я, изучив его сам, лично, сказал: «Только через мой труп». Это исключение», — сообщил Мединский.

Он не стал называть имя этого проекта, не получившего денег, так как совет Фонда кино поддержал мнение министра.

«Это известный проект, большая компания, большие имена», — намекнул Владимир Мединский.