Вильнюс, 15 ноября, 2018, 16:45 — ИА Регнум. Не смотря на решение Еврокомиссии в следующей финансовой перспективе выделить порядка полумиллиарда евро на работы по демонтажу закрытой Игналинской АЭС в Литве, Европейский парламент услышал протесты литовских чиновников, которые просили порядка одного миллиарда евро, и распорядился выделить 780 млн евро, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 ноября.

Vadik_01 Игналинская АЭС

Это ещё не окончательное решение, однако оно серьёзно укрепляет позиции литовских переговорщиков с ЕК. Всего для работ до 2027 года, по подсчётам литовских специалистов, необходимо потратить 907 млн евро. Сумма расходов не меняется, однако из бюджета Литвы теперь, если решение будет принято окончательно, потребуется вложить меньше средств, чем ожидалось.

Все работы должны быть завершены в 2038 году.