Киев, 15 ноября, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Бывший директор спортивно-развлекательного клуба «Пятый элемент», принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко, Олег Ольховой стал владельцем газодобывающей компании ООО «Аркона Газ-Энергия», сообщили 15 ноября журналисты ресурса «Наши гроши».

ИА REGNUM Порошенко

Ольховому принадлежит 49,5% уставного капитала компании, которым раньше владела оффшорная фирма «Universal». Журналисты обнаружили эту информацию, заглянув в Едином реестре юридических лиц Украины.

Напомним, ранее генеральной прокуратуре Украины не удалось аннулировать лицензию компании «Аркона Газ-Энергия» на пользование Свистунковско-Червонолуцким месторождением нефти и газа в Полтавской области. Ранее этим месторождением владела компания «Укрнафта», однако срок её лицензии истёк и не был вовремя продлён.

Результаты журналистского расследования прокомментировал бывший советник президента Януковича Андрей Портнов:

«Считаю позитивной сегодняшнюю новость об оформлении акций крупной газовой компании на менеджера, принадлежащего Порошенко спортклуба. Такое оформление сделки очень выгодно для государства, потому что дело одноэпизодное и его не нужно расследовать годами. Две недели и сделка со следствием, приговор, конфискация актива и прямой выход на главного фигуранта».

Напомним, кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что люди Порошенко захватили месторождения газа и поэтому в стране провален отопительный сезон:

«Месторождения, которые когда-то принадлежали государству, переданы в частные руки во время правления Януковича, а также окружению Порошенко за взятки. Они, имея наши природные месторождения газа, а с другой стороны, имея влияние на всю власть, устанавливают на газ заоблачные цены».

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