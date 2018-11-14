Порошенко виноват в срыве отопительного сезона — Тимошенко

Киев, , 15:55 — REGNUM Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко потребовала немедленно включить отопление во всех городах страны, обвинив действующего президента страны Петра Порошенко в коррупции, сообщил 14 ноября официальный сайт партии Тимошенко «Батькивщина».

"То, что сегодня делают с жизнью людей — это террор холодом, это издевательство нулевыми пенсиями и зарплатами», — заявила Тимошенко во время пресс-конференции в Ровно.

По мнению Тимошенко, в произошедшем виноват Пётр Порошенко, который получил коррупционную газовую «кормушку» в наследство от беглого президента Януковича:

«Месторождения, которые когда-то принадлежали государству, переданы в частные руки во время правления Януковича, а также окружению Порошенко за взятки. Они, имея наши природные месторождения газа, а с другой стороны, имея влияние на всю власть, устанавливают на газ заоблачные цены. Люди не способны платить такую цену. Людей лишили права на тепло», — заявила кандидат в президенты.

Напомним, ранее Юлия Тимошенко пообещала, в случае своей победы вдвое снизить цену на газ. Отметим, Пётр Порошенко заявил, что именно правительство Тимошенко в 2008 году взяло перед МВФ обязательства, из-за которых нынешнее правительство Украины вынуждено повышать цены на газ для населения.

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Отметим, согласно последним опросам, рейтинг Юлии Тимошенко превысил 20%, а Порошенко проиграет второй тур выборов любому другому политику.

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