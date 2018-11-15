Курск, 15 ноября, 2018, 15:51 — ИА Регнум. Бывший губернатор Курской области Александр Михайлов может получить мандат депутата областной думы Андрея Варичева, сложившего полномочия 7 ноября. Как сообщил «Коммерсантъ», передать мандат Михайлову решил совет курского отделения «Единой России» 14 ноября.

Kremlin.ru Александр Михайлов

Как уже сообщало ИА REGNUM, на выборах Курской областной думы шестого созыва в 2016 году партийный список возглавил ещё действующий тогда губернатор Александр Михайлов, после выборов отказавшийся от мандата в пользу «второго номера». В октябре 2018 года Михайлов оставил пост губернатора. Место в региональном парламенте даёт ему возможность попасть в Совет Федерации, если действующий сенатор добровольно откажется от кресла.

Передачу мандата региональному отделению придётся согласовать с генсоветом «ЕР», хотя ранее руководство партии высказывалось против подобной рокировки. Сейчас представителем от исполнительного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации является Виталий Богданов, срок полномочий которого истекает в сентября 2019 года.