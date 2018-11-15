Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Ростовские чиновники ответили на обращение горожан, в котором они просили «оставить право обслуживать маршруты №№94 и 96 АТП-3». Об этом сообщается в сервисе «Активный ростовчанин» на сайте мэрии.

Наталья Можаева ИА Красная Весна Автобус

«Автобусы этого маршрута всегда были чистые, радовали графиком и скоростью поездки. Уже на протяжении долгого времени городские власти пытались отобрать права и лицензии у АТП-3, и в итоге на маршруты заступил перевозчик из Ижевска», — говорится в обращении к властям.

Стоит отметить, что петиция с требованием вернуть перевозчика на маршруты набрала необходимое количество голосов для рассмотрения обращения.

«На участие в открытом конкурсе было подано две заявки от АО АТП-3 «Транссервис» и ООО «Ипопат-Юг». По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе 20 сентября 2018 года победителем был признан ООО «Ипопат-Юг», предложение которого на участие в открытом конкурсе было признано лучшим. Правовые основания для продолжения обслуживания АО АТП-3 «Транссервис» маршрутов №94 и 96 отсутствуют», — сказано в ответе администрации.

Вместе с тем ИА REGNUM отмечает, что многие горожане остались довольны новым перевозчиком.

«При всех минусах нового перевозчика, печки в салонах автобусов «Ипопат-Юг» работали даже когда ещё было +5 градусов. Сегодня было — 3, ехал в муниципальном автобусе №35, промёрз до костей, пришлось надеть капюшон и варежки, большая часть пассажиров сделала то же самое, но все равно зуб на зуб не попадал, густой пар изо рта», — отметил один из пассажиров в паблике «Ростов Главный».

По его мнению, перевозчиков необходимо наказывать за подобное отношение к пассажирам.