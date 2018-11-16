Москва, 16 ноября, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Радость по поводу «стабилизации» цен на российском топливном рынке оказалась преждевременной. Почему все действия правительства по сдерживанию цен обернулись фарсом, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

Грозные обещания властей о введении заградительных пошлин на экспорт оказались пшиком, а решение о заморозке цен в рознице и мелком опте не смогло ничего противопоставить маневрам крупных компаний, которые легко обошли эти преграды. Летние же уступки правительства, снизившего топливные акцизы, сыграли позитивную роль, замедлив рост, но спасти ситуацию так и не смогли. Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК), компенсирующие падение розничных доходов оптовыми продажами, переломили ситуацию в свою пользу.

Независимые же АЗС, а это около 60% рынка, попали в бедственное положение, оказавшись в тисках между розничными и оптовыми ценами. Нефтяные компании не снижают оптовые цены, игнорируя опасную ситуацию с ними, а антимонопольная и налоговые службы набрасываются как раз на розничную продажу. Вмешиваются в и без того тревожную ситуацию на топливном рынке и непредусмотренные факторы, вроде массового закрытия на ремонт нефтеперерабатывающих заводов, выбравших для своей остановки «самое подходящее» время. А впереди еще рост акцизов и налогов.

Читайте статью Оскандалились: цены на АЗС растут вопреки обещаниям нефтяников и чиновников и другие публикации Светланы Шаповаловой в проекте «Бензиновый ажиотаж».