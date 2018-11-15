Киев, 15 ноября, 2018, 14:48 — ИА Регнум. За три квартала 2018 года предприятия объединения «Укроборонпром» передали ВСУ более 3500 единиц оружия и военной техники, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов во время визита на Киевский бронетанковый завод, сообщил 15 ноября официальный сайт СНБО.

Иван Шилов ИА REGNUM Боевик АТО

«Речь идёт о бронетанковой, морской и авиационной технике, ракетно-артиллерийском вооружении, системах противовоздушной борьбы, средствах связи и радиоэлектронной борьбы», — пояснил Турчинов.

Чиновник также отметил вклад негосударственного сектора оборонной промышленности Украины. Он привёл в пример новые бронемашины «Варта» и «Новатор», а также модернизированные 82-мм миномёты, которые передал войскам во время встречи.

Напомним, ранее министр обороны Украины Степан Полторак пожаловался на недофинансирование ВСУ и потребовал увеличить размеры военного бюджета до 8% ВВП.

Читайте также: Министр обороны Украины пожаловался на недофинансирование ВСУ