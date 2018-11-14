Министр обороны Украины пожаловался на недофинансирование ВСУ

Киев, , 14:52 — REGNUM На оборонную сферу Украины выделили недостаточно денег, заявил министр обороны Украины Степан Полторак 14 ноября на официальной странице в социальной сети Facebook.

По его словам, денег, предусмотренных в бюджете на 2019 год, не хватит, чтобы решить проблемы 40 тыс. военных, которые находятся в тяжёлых условиях в Донбассе.

«Мы создали 25 бригад, и есть над чем работать в плане их обеспечения. К сожалению, тот финансовый ресурс, который заложен сейчас в бюджете, не позволяет закрыть потребность военных», — сообщил Полторак.

Дополнительные средства также понадобятся на оборудование пятнадцати новых складов:

«Что мы получаем после этого? Очередные чрезвычайные ситуации. Мы утрачиваем боеприпасы, которые очень нам нужны, которые тяжело производить, и которые являются ценными. Мы потом перечисляем деньги на возобновление инфраструктуры. И это опять-таки миллионы», — считает министр.

Напомним, ранее Степан Полторак заявил, что наказал более двадцати украинских генералов за взрыв на складе боеприпасов в Черниговской области.

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Также он опроверг подписание договора о закупке Украиной турецких беспилотников.

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