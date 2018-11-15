Москва, 15 ноября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Атмосферное давление 15 ноября в Москве поднимется заметно выше нормальной отметки и составит 765 мм рт. ст. Об этом сообщают «Метеовести».

Maria Eklind Разбитый барометр

Нормальным считается давление 750 мм рт. ст. На погоду в Московском регионе всё сильнее воздействует антициклон, отмечают синоптики.

Осадков не будет, при переменной облачности максимальная температура воздуха составит +2 градуса, по области ожидается −2…+3°.

Давление останется высоким 16 и 17 ноября — 769 и 763 мм рт. ст. соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики пообещали 16 и 17 ноября снег и гололедицу в Москве и Подмосковье. При этом ночью похолодает до −2…−4 °С, а днем местами пройдут небольшие осадки при температуре воздуха 0…+2 °С.