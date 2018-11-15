Иваново, 15 ноября, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса в Ивановской области 15 ноября, сообщило региональное управление МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Авария произошла утром в Фурмановском районе на трассе Иваново — Кострома. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen, в котором находились 17 рабочих, двигаясь из Костромы в Заволжск, при повороте не уступил дорогу легковому автомобилю Hyundai Elantra, а затем столкнулся с фургоном «Соболь».

В результате пострадала женщина-водитель легкового автомобиля, а также две пассажирки микроавтобуса. Они госпитализированы с ушибами. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 14 ноября в Ульяновске в аварии с маршрутным такси пострадали семь человек. Возбуждено уголовное дело.