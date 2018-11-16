Тбилиси, 16 ноября, 2018, 07:05 — ИА Регнум. Как развивается борьба за президентское кресло между первым и вторым этапами выборов в Грузии, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Ирина Инашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия. Шахматы

На выборах президента, проходивших 28 октября, первое, второе и третье места заняли представители партий «Грузинская мечта» (кандидат Саломе Зурабишвили, 38,54%), «Единое национальное движение» (Григол Вашадзе, 37,74%) и «Европейская Грузия» (Давид Бакрадзе, более 10%). Интрига заключается в том, что Бакрадзе призвал во втором туре поддержать Вашадзе, таким образом, в первом приближении кажется, что ЕНД есть преимущество, но это только на первый взгляд.

«Грузинская мечта», являющаяся ныне правящей партией, и ее лидер Бидзина Иванишвили прикладывают массу усилий для мобилизации своих сторонников. Особый упор делается на том, что бежавший из Грузии Михаил Саакашвили как раз и опирался на партию ЕНД, а проводимая им политика запомнилась в стране как время жесткого закручивания гаек и неоправданного запугивания. ЕНД же пытается обвинить ГМ в недостаточном, с их точки зрения, патриотизме и в «потворстве линии Москвы».

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