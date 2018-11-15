Москва, 15 ноября, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Депутата Госдумы Александра Хинштейна («Единая Россия»), опубликовавшего в соцсети пост о ценах в столовой нижней палаты парламента, не будут привлекать к уголовной ответственности за возбуждение ненависти и вражды к социальной группе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом в ходе дискуссии вокруг 282 статьи Уголовного кодекса РФ (УК) заявил депутат Госдумы Сергей Иванов (ЛДПР).

Этот господин уплатил за все! Карикатура

«Зайдите на первую страничку Яндекса, посмотрите, какие там главные новости. Одна из главных новостей — вообще первая была: депутат рассказал о стоимости еды в Госдуме, в столовке. И потом посмотрите реакцию. Народ бесится, говорит: «Да они там зажрались», «Да они за наш счет живут». Вот это возбуждение ненависти и вражды к социальной группе. Понятно, что этого депутата никто к уголовной ответственности за это никто не привлечет по уголовной статье», — заявил Иванов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») опубликовал в Twitter фотографию меню с ценами в парламентской столовой.