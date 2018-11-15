Махачкала, 15 ноября, 2018, 12:49 — ИА Регнум. Глава села Гдым Ахтынского района Дагестана обвиняется в пособничестве хищению денежных средств. Мужчина оказывал содействие в незаконном получении пенсионных выплат, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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По версии обвинения, подозреваемый, занимая руководящую должность, выдал родственникам двух умерших пенсионеров справки с заведомо ложными сведениями о датах их смерти. А именно о том, что они умерли позже, чем в действительности.

Таким образом, незаконные действия злоумышленника нанесли материальный ущерб Пенсионному фонду Дагестана.

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Брату экс-главы Дагестана предъявлено обвинение по делу о лжеинвалидах

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане расследуются громкие уголовные дела о так называемых лже-инвалидах. Под стражей находятся экс-руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы республики Магомед Махачев и брат экс-главы региона, депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов. Первый был задержан 2 августа, второй — 26 сентября.

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По версии следствия, фигуранты дела сколотили ОПГ, состоящую из нескольких десятков человек. Общими усилиями злоумышленники за денежное вознаграждение установили липовые инвалидности нескольким сотням жителей Дагестана. И Махачев, и Абдулатипов Советским районным судом Махачкалы на время следствия заключены под стражу до 25 ноября.