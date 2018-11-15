Москва, 15 ноября, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Японцы не перестанут требовать возвращения всех четырёх островов Курильской гряды и на меньшее не согласятся, полагает профессор факультета глобальных процессов МГУ Александр Сагомонян. Об этом он заявил 15 ноября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина, заявившего в рамках визита в Сингапур о готовности Москвы работать по вопросу Курильских островов вместе с Токио на основании декларации 1956 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Либеральные СМИ сейчас пишут: «Ну что эти четыре острова? Маленькие. Какой от них прок? Да мы же лучше договоримся с Японией, — сказал Сагомонян. — Но эти маленькие острова, если они находятся в руках противника, закрывают выход нашему Тихоокеанскому флоту в открытый океан. Это стратегически важнейшие острова. Мы уже пошли на большие уступки Японии. Разрешили Японии рыбную ловлю в наших территориальных водах. Это беспрецедентный случай. Я убеждён, что японцы будут требовать все четыре острова. Они не согласятся на два. Здесь компромисс невозможен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мирный договор между СССР и Японией по итогам Второй мировой войны так и не был подписан. Основным камнем преткновения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

В свою очередь, Россия постоянно напоминает японской стороне, что после окончания войны весь архипелаг вошёл в состав СССР. Москва считает, что суверенитет РФ над этими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.