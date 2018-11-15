Санкт-Петербург, 15 ноября, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Стимулировать регистрацию самозанятых и уплату ими налогов будет непросто, но определенную роль могут сыграть потребители их услуг, для которых будет выгодна такая их регистрация, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 15 ноября, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов, комментируя принятие пакета законов о налоговом режиме для самозанятых граждан.

Квентин Массейс. Поставщики-крестьяне в Управлении сборщиков налогов

Как сообщалось ранее, эксперимент будет проводиться в 4 регионах страны в течение 10 лет. Регистрация самозанятых является добровольной. Зарегистрироваться смогут граждане, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Ставка налога составит 4%, если услуги оказываются гражданам, 6% — если юридическим лицам. По некоторым оценкам, самозанятыми в России являются от 20 до 30 миллионов граждан.

Если бы в ситуации с самозанятыми все было просто, то был бы сразу принят закон, касающийся всех. Но одна попытка предложить «зарегистрироваться» репетиторам и нянечкам уже была, и успехом она не увенчалась. Ни в одной стране люди не радуются, когда им предлагают начать платить налоги. Сработает ли предложенный механизм сейчас — покажет время.

Регистрация самозанятых будет выгодна потребителям их услуг. В таком случае с самозанятыми можно будет заключить договор, оговорить ответственность. Сейчас все держится на устных оглашениях и расчетах наличными. Если потребители будут требовать заключения договоров, это также станет стимулом для самозанятых зарегистрироваться, — отметил Абросимов.