Ростов-на-Дону, 15 ноября, 2018, 11:39 — ИА Регнум. В Ростовской области проживают 928 миллионеров с доходом до 1 млрд рублей. Таковы итоги декларационной кампании, которые обнародованы налоговыми органами региона за 2017 год.

Цитата из м/ф «Приключения поросенка Фунтика». реж Анатолий Солин. 1986-1988. СССР Деньги

В частности, указывается, что по итогам 2017 года на Дону проживает девять миллиардеров, восемь человек владеют капиталом более 500 млн рублей, 86 имеют свыше 100 млн рублей. Капиталом в размере от 10 млн до 100 млн рублей владеют 816 бизнесменов. В целом число миллионеров в регионе выросло в связи с тем, что обеднели миллиардеры.

Для сравнения: в 2016 году на Дону проживало 793 человека с доходом от 10 млн до 100 млн рублей, у 106 жителей был капитал от 100 млн до 500 млн рублей, у 14 — от 500 млн до 1 млрд рублей. Заработком от 1 млрд до 10 млрд рублей могли похвастаться 12 человек.

ИА REGNUM отмечает, что в 2017 году в список 200 богатейших бизнесменов России, составленный изданием Forbes, были включены владелец холдинга «Юг Руси» Сергей Кислов и глава компании «Астон» Вадим Викулов.