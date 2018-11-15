Вашингтон, 15 ноября, 2018, 11:20 — ИА Регнум. Встреча главы Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына может состояться в следующем году, заявил 15 ноября вице-президент США Майк Пенс, сообщает британское агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Ким Чен Ын

Он также подчеркнул, что США не повторят прежние ошибки и не позволят Пхеньяну нарушить обещания о том, что КНДР положит конец программам создания ядерного оружия и баллистических ракет.

«Планы готовятся. Мы считаем, что саммит пройдет, скорее всего, после 1 января, но когда и где точно, этот вопрос по-прежнему прорабатывается», — отметил вице-президент после встречи с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином.

«Мы не хотим повторять те ошибки, которые делали прежние администрации и, честно сказать, обе партии за последние несколько десятилетий. Тогда давались обещания, санкции снимались, оказывалась экономическая поддержка, а затем обещания нарушались», — добавил он.

Напомним, ранее один из аналитических центров США подготовил доклад, согласно которому на территории КНДР была зарегистрирована работа по меньшей мере на 13 из 20 незадекларированных ракетных баз.

Также необходимо отметить, что Пхеньян неоднократно заключал соглашения с державами в регионе об отказе от своей ядерной программы в обмен на экономическую помощь. Впоследствии эти соглашения нарушались.