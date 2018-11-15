Москва, 15 ноября, 2018, 12:30 — ИА Регнум. Изменение уголовного законодательства позволит исключить наказание за неосторожную, но не представляющую серьезной опасности публикацию в интернете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Володин

Госдума приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов, направленных на гуманизацию уголовного законодательства.

«Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой, которая позволит исключить случаи, когда за публикацию в интернете человек мог получить реальный уголовный срок. Если это произошло впервые, то в качестве наказания будет штраф», — сказал Володин.

Он напомнил, что вокруг этой нормы уголовного законодательства и ее правоприменения в обществе возникла дискуссия, высказывались различные инициативы, в том числе депутатами, экспертами, представителями СМИ. Глава государства предложил вариант решения вопроса, который сегодня поддержали все политические фракции Госдумы, отметил спикер Госдумы.

«Наше законодательство в этой сфере достаточно молодое, оно совершенствуется, в том числе, исходя из его правоприменительной практики. Принятие этих поправок — пример для наших зарубежных коллег, у которых действуют более жесткие санкции за неосторожные публикации в социальных сетях», — резюмировал Володин.