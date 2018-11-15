Сакраменто, США, 15 ноября, 2018, 10:18 — ИА Регнум. Лесные пожары в американском штате Калифорния унесли жизни 56 человек. Судьба еще 130 человек неизвестна, сообщает Reuters.

skeeze Огонь в лесу

Пламя прошло 215 кв. миль, уничтожив около 9 тыс. домов. Более 52 тыс. местных жителей бежали от огня. Временные убежища приняли 1,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Калифорния борется с лесными пожарами с 8 ноября. Штат объявлен зоной стихийного бедствия.

Известная певица Леди Гага призвала помогать пострадавшим от пожаров и привезла пиццу и кофе в один из эвакуационных центров Красного Креста в Лос-Анджелесе. Леди Гаге самой пришлось покинуть дом в Малибу из-за приближения огня.

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