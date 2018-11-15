Иваново, 15 ноября, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Заместитель председателя Ивановской областной думы Владимир Гришин избран на должность секретаря Ивановского регионального отделения партии «Единая Россия». Решение было принято 14 ноября на конференции регионального отделения партии, сообщила пресс-служба «ЕР».

Цитата из м/ф «Волшебное кольцо». Реж. Леонид Носырев. 1979. СССР «Что, новый хозяин, надо?»

Экс-спикер Ивановской областной думы, а ныне — представитель заксобрания в Совете Федерации РФ Виктор Смирнов сложил свои полномочия секретаря регионального отделения.

Владимир Гришин поблагодарил коллег за доверие, отметив, что партийную работу сегодня нужно сосредоточить «на решении конкретных проблем земляков — жителей Ивановской области. У нас есть все ресурсы для этого».

Отметим, что Владимир Гришин является депутатом ЗС Ивановской области, а затем ивановской облдумы с 1996 года, в начале 2000-х был спикером ЗС, в настоящее время — заместитель председателя Ивановской областной Думы, член комитета по бюджету, комитета по государственному строительству, законности и местному самоуправлению. В состав нынешнего состава облдумы, как и предыдущего, избирался по одномандатному округу №10.