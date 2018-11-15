Грозный, 15 ноября, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Пятилетний житель Чечни Рахим К. получил Mercedes в подарок от главы Чечни Рамзана Кадырова. Такой награды ребенка удостоили за рекорд по количеству отжиманий от пола, который он установил на днях.

Значок Мерседес

Встретившийся с юным спортсменом Кадыров сообщил ему, что машина куплена по поручению Аймани Кадыровой — президента регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Пусть тебя отец на ней возит. Ты достоин лучшего», — цитирует чеченского лидера ТАСС.

Прямо на капоте нового автомобиля пятилетний рекордсмен продемонстрировал главе Чечни свои способности, заверив, что может увеличить свой рекорд, отжавшись до 5000 раз.

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Напомним, пятилетний житель села Дуба-Юрт Рахим К. 12 ноября побил мировой рекорд по отжиманиям. За два с половиной часа без перерыва он отжался от пола 4105 раз. Свой рекорд юный спортсмен посвятил главе Чечни Рамзану Кадырову. Он поздравил Рахима с таким достойным достижением и отметил, что его главным рекордом является то, что «миллионы мальчишек во всем мире благодаря ему начали тренироваться, стремясь быть похожими на своего кумира».