Екатеринбург, 15 ноября, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Демографическую яму предрекла России профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. Эксперт огласила свой негативный прогноз на конференции «Российские регионы в фокусе перемен» в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новорожденный

Отметим, 15 ноября в Екатеринбурге открылась экономическая конференция «Российские регионы в фокусе перемен». На открытии заместитель главы администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев заявил, что одна из ключевых целей мероприятия — сформулировать «образ будущего» для региона.

Численность населения будет сокращаться до середины 2020-х, трудоспособное население сократится на 6−8 млн человек. Негативный тренд преодолеть невозможно. «Это неотменяемая ситуация», — уверенно констатировала профессор.

Эксперт прокомментировала причины будущего провала и корреспонденту ИА REGNUM. «Рожает очень немногочисленное поколение, родившееся в 90-е, а помирать будет поколение послевоенного «бэби-бума»», — заявила Зубаревич. «Никакого вредительства со сторон «гнилого» Запада», — добавила профессор.