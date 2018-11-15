Астана, 15 ноября, 2018, 07:59 — ИА Регнум. В сентябре 2018 года в Казахстане было заключено 25 тыс. сделок купли-продажи жилья, что на 15% больше, чем в сентябре 2017 года, сообщает 15 ноября аналитический портал Ranking со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

За отчетный период заключено 18,3 тыс. сделок купли-продажи квартир, что на 17,9% больше, чем годом ранее. За 2017 год и девять месяцев 2018 года Жилстройсбербанк выдал 54,6 тыс. займов. За данный период примерно 13% жилья было куплено за счет системы жилстройсбережения.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года в рамках ипотечной программы «7−20−25» банки Казахстана одобрили 2,8 тыс. заявок. Среднее количество одобренных заявок по программе «7−20−25» по отношению к количеству новых квартир в республике составляет 6%.