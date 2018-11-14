Киев, 15 ноября, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Крики украинского президента Петра Порошенко во время его разговора с предстоятелем Украинской Православной Церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием были слышны на весь зал, в котором проходил Архиерейский собор, сообщает «Страна.ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Телефонный разговор был посвящен согласованию места проведения встречи украинского лидера с епископами УПЦ МП. Духовенство предложило провести встречу в Киево-Печерской лавре, а Порошенко требовал явиться в «Украинский дом».

Разговор состоялся 13 ноября — после того, как митрополит Онуфрий проигнорировал письмо от константинопольского патриарха Варфоломея с директивой епископату УПЦ явиться на встречу с Порошенко в полном составе.

Во время Архиерейского собора в Киево-Печерской лавре состоялся телефонный разговор митрополита Онуфрия с Порошенко — после того, как епископы решили, что переговоры с президентом должны проходить именно в Лавре, а не в «Украинском доме». И эта беседа по телефону оказалась «весьма эмоциональной».

«Предстоятель УПЦ был спокоен. В это же время президент Порошенко «явно отличался своей излишней эмоциональностью, он настолько громко кричал в трубку, что его слова долетали до многих находившихся в зале архиереев», — сообщает издание.

Уточняется, что духовные лица, присутствующие на соборе, из выкриков из трубки поняли, что Порошенко в ультимативной форме потребовал от митрополита Онуфрия «пойти на попятную» в отношении автокефалии.

«Также сообщается, что в ответ на комментарий митрополита Онуфрия по этому поводу в трубке раздался раздраженный голос Порошенко: «какие каноны — какие каноны», — отмечает издание.

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Напомним, Порошенко отказался явиться в Киево-Печерскую лавру на встречу в епископами. Для священников обсуждение сугубо духовной повестки невозможно на светской территории, а Порошенко упирается из-за того, что якобы выбор епископов УПЦ МП — это «происки Москвы».