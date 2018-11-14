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УПЦ: Приглашение Порошенко в Киево-Печерскую лавру не было неожиданным

Политика

Архиепископ Нежинский Климент: «Почему именно сегодня он не смог быть в этом монастыре, мне сложно сказать»

УПЦ: Приглашение Порошенко в Киево-Печерскую лавру не было неожиданным
Водник
Архиереи Украинской православной церкви, слева направо: Никодим (Горенко), Антоний (Паканич), Августин (Маркевич), Нифонт (Солодуха), Митрофан (Юрчук), Симеон (Шостацкий), Феодор (Мамасуев)

Киев, 14 ноября 2018, 02:53 — REGNUM  Все знали, что встреча украинского президента Петра Порошенко с епископами УПЦ Московского патриархата будет проходить в Киево-Печерской лавре, где он не раз бывал, поэтому официальная версия его отказа не убедительна. Об этом сообщил архиепископ Нежинский Климент в интервью Russia Today.

Комментируя отказ Порошенко встретиться с представителями канонической Украинской православной церкви, архиепископ пояснил, что Порошенко, оказывается, «было удобней провести встречу в светском учреждении». Однако это не подходит архиереям из-за «сугубо церковного характера» повестки встречи.

«Всем было известно, что архиереи пригласили президента и будут его ждать в Киево-Печерской лавре, — сказал архиепископ Климент. — Президент много раз там был, посещал святыни. Почему именно сегодня он не смог быть в этом монастыре, мне сложно сказать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 ноября украинский президент отказался ехать в Киево-Печерскую лавру на встречу с епископами УПЦ МП. Его пресс-секретарь Святослав Цеголко заявил, что виновата Россия («сценарий Москвы»), и что Порошенко согласен на встречу с УПЦ исключительно в «Украинском доме».

Читайте ранее в этом сюжете: Порошенко не пошел на контакт с УПЦ МП. А «виновата» опять Россия

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