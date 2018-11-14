Лондон, 15 ноября, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть выросли на 1% за день торгов, 14 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть марки Brent выросла на 65 центов (1,00%), до $66,12 за баррель. Нефть WTI выросла на 56 центов (1,01%), до $56,25 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября мировые цены на нефть Brent и WTI рухнули на 6−7% — до $65 за баррель для Brent и $55 за баррель для WTI.

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